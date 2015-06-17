ОДА: Через аварійний стан дамби Сумам загрожує підтоплення

Через аварійний стан дамби на водоймищі у селі Ганнівка поблизу Сум місту загрожує підтоплення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, про це 16 червня під час огляду дамби, що знаходиться в аварійному стані, наголосив голова Сумської ОДА Микола Клочко.

За його словами, "через бездіяльність міської влади обласному центру загрожує катастрофа".

Клочко оглянув, зокрема, цегляний фундамент колектора, що знаходиться на греблі Ганнівського ставу і під дією води та від довгої експлуатації без поточних та капітальних ремонтів майже повністю зруйнований. Це викликає загрозу обвалу греблі і витікання води з Ганнівського ставка у Веретинівський, а потім в річку Сумку, з можливим підтопленням житлових будинків по вулицях Сум.

Читайте такожМер Сум доручив посилити охорону вокзалів

Крім того, спеціалісти побоюються, що руйнування греблі може пошкодити газову магістраль.

«Висновок один – міська влада не займається цими гідротехнічними спорудами. У будь-який момент тут може статися катастрофа із непередбачуваними наслідками. Враховуючи цю загрозу, треба терміново вжити заходів щодо укріплення та реконструкції греблі. Тим паче, що в міста Суми відповідні кошти на це є», – зазначив голова ОДА.

При цьому він пообіцяв запросити на найближчу апаратну нараду міського голову Сум Олександра Лисенка, аби спільно знайти шляхи вирішення цієї проблеми.

«Це питання не залишиться поза увагою обласної влади, і ми зробимо все для того, щоб запобігти аварійній ситуації», – підкреслив Клочко.