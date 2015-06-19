Бійців "Торнадо" не було на передовій у період, що досліджується у кримінальній справі - Матіос

Про це стало відомо в результаті проведеної перевірки документів, передає 112.ua.

Як заявив заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, були підняті всі документи про передачу розпоряджень, військових наказів, доручень про виконання функціональних обов'язків роти патрульно-постової служби особливого призначення на території Луганської області.

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"(Вони - документи - Ред.) не свідчать про те, що цей підрозділ був на лінії зіткнення в період, який досліджується у рамках кримінального провадження", - зазначив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в Луганській області затримано та судом заарештовано 8 осіб, у тому числі сімох бійців роти "Торнадо".