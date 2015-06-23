У Кіровограді відкрили Український Центр Томотерапії для лікування онкологічних хворих

Як передає кореспондент УНІАН, це перший у країні проект державно-приватного партнерства в онкологічній галузі. Таку модель ініціатори проекту пропонують як пілотну для розвитку української онкології.

У церемонії відкриття Українського Центру Томотерапії взяв участь міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі.

Міністр наголосив, що Центр Томотерапії у Кіровограді – це європейська модель розвитку медицини, в якій поєднуються інтереси пацієнта, держави та інвестора.

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«Подібні медичні заклади потрібні всім регіонам країни. У кожного українця має бути доступ до лікування у новітніх медичних центрах. Це показовий приклад того, що ми хочемо побудувати у країні. Коли держава оплачує послугу, кошти йдуть за пацієнтом, інвестор вибудовує структуру, а людина може обирати, куди їй краще йти лікуватися. Держава не в змозі інвестувати такі величезні гроші у розбудову медичних закладів. Але якщо ми платитимемо за медичну послугу, такі проекти почнуть з’являтися по всій країні», – наголосив Квіташвілі.

Він привітав кіровоградців з відкриттям новітнього лікувального центру, а також подякував ініціаторам та інвесторам проекту.

«Велике спасибі всім, хто брав участь у проекті. З нашого боку завжди буде підтримка та допомога. Цей центр – це взірець як потрібно будувати систему надання онкологічної допомоги. Дякую місцевій владі за те, що не заважала, а допомагала. А також тим, хто взяв на себе такий фінансовий та управлінський ризик. Але без ризику нічого не розвивалося б», – зазначив міністр.

Ініціатор проекту Костянтин Гаєвський наголосив, що впроваджена модель медичного закладу є інноваційною для України.

«Обстеження та лікування у приватних українських чи іноземних лікарнях не по кишені переважній більшості українців. Розв’язати цю проблему можна завдяки впровадженню європейської моделі лікування онкохворих, що передбачає співробітництво держави та приватних інвесторів», – зазначив Гаєвський.

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Іноземні інвестори, які були присутні на церемонії відкриття, висловили зацікавленість у співпраці зі створення подібних центрів. Еліаз Омер, генеральний директор Amethyst Group, повідомив: «Центр, який я відвідав сьогодні, нічим не відрізняється від онкологічних центрів в Європі. Я знаю, що Україна має потребу ще в десятках подібних центрів, на створення яких держава не має коштів. Ми зацікавлені інвестувати в їх створення і вже вивчаємо ситуацію в кількох великих містах країни. Можливо, зараз, до старту радикальної реформи медичної галузі, найбільш сприятливий момент для інвестицій в українську медицину».

За словами директора Національного інституту раку Олени Колесник, створення інноваційних центрів з лікування раку, які працюють за принципом державно-приватного партнерства, дуже актуальне для України.

«В Україні понад мільйон онкологічних хворих. До ризику захворіти онкологією схильні кожний третій чоловік і кожна п'ята жінка. Це дуже велика кількість пацієнтів. 70–80% онкохворих потребують променевої терапії. У нашій країні від 60 до 90% медичного обладнання перебуває в дуже незадовільному стані, погана матеріально-технічна база. Створення інноваційних центрів з лікування раку, які працюють за принципом державно-приватного партнерства, актуальне для України», – зазначила Колесник.

У свою чергу головний лікар Українського Центру Томотерапії Мія Сіхарулідзе розповіла, що в закладі впроваджено останні світові наукові та технологічні досягнення та найкращі практики української онкологічної школи.

«Команда центру – наша гордість. Ми зібрали експертів з усієї країни. Завдяки новій перспективі професійного зростання в Кіровоград переїхали харківські, київські, львівські, донецькі, луганські та кримські лікарі: медичні інженери, рентгенологи, інженери-радіологи (медичні фізики), фахівці з променевої терапії та інші. Томотерапія як метод променевої терапії абсолютно новий для України, але не для західної медицини, де він довів перевагу над іншими методами радіотерапії. А в деяких випадках – безальтернативність», – зазначила Сіхарулідзе.

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Український Центр Томотерапії прийняв перших пацієнтів у приміщенні Кіровоградського онкологічного диспансеру навесні 2015 року. Центр оснащений за прикладом найкращих онкологічних медичних центрів світу. В УЦТ зосереджені технологічна міць найсучаснішого обладнання для ранньої діагностики та лікування раку.

При діагностиці та лікуванні раку лікарі центру застосовують кращі світові стандарти онкологічної допомоги, зокрема, людяне, порядне і гуманне ставлення до пацієнта.

У рамках державно-приватного партнерства всі діти Кіровоградщини, в яких підозрюють розвиток онкологічної патології, з 2016 року лікуватимуться в Центрі Томотерапії безкоштовно. Також щороку 50 дорослих пацієнтів обласного онкодиспансеру зможуть безоплатно отримати медичну допомогу в УЦТ. Усього центр зможе прийняти до 2 тисяч пацієнтів на рік.