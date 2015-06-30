Синоптики пообіцяли Україні повернення спеки наприкінці тижня

Антициклон накриє переважно центр, південь і захід країни, повідомляє ТСН.

У цих регіонах метеорологи прогнозують сильні зливи і грози. Температура повітря протягом тижня тут буде коливатися від 19 до 25 градусів тепла. На півночі та сході опадів не прогнозують. Середня денна температура - 24 градусів з позначкою плюс.

Така погода протримається протягом всього тижня, а ось в п'ятницю, за прогнозами синоптиків, небо усіх українців порадує сонцем. Денна температура почне повзти вгору – від 25 до 28 градусів тепла, і дощі не стануть перешкодою для відпочинку на вихідних.

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Нагадаємо, раніше в Черкаській області було оголошено штормове попередження на 26 і 27 червня. Попереджали про нестійкий характер погоди: інтенсивні дощі, грози, шквали вітру до 25-28 м/с, в окремих районах очікувався град.

У той же час, також у Сумській області у зв'язку з переміщенням з південно-заходу активного циклону було оголошено штормове попередження. У регіоні очікувалися дощі з грозами та сильні пориви вітру.