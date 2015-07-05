У МВС розповіли про перше чергування патрульної поліції: 15 ДТП та затримання двох крадіїв (фото)

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

"Під час нічного патрулювання виникали ситуації, що потребували регулювання дорожнього руху. Поліцейськими зареєстровано 15 ДТП, одна з яких була із тяжкими наслідками. Потерпілому було надано першу домедичну допомогу. Серед затриманих цієї ночі були правопорушники у нетверезому стані, які мали при собі вогнепальну зброю", - повідомили у МВС.

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Також затримали двох правопорушників, які відкрутили колеса автомобілю.

"Поліцейські продовжать цілодобове патрулювання Києва, щоб забезпечити громадський порядок та безпеку на вулицях Києва", - заявили у відомстві.

У суботу ввечері, 4 липня, нові поліцейські патрулі вийшли працювати на вулиці Києва.

Як повідомляв УНІАН, патрульна поліцейська служба створюється в Україні у рамках реформування органів внутрішніх справ.

Створення служби передбачено Законом «Про Національну поліцію».