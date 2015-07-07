З Донбасу евакуювали 16 вишів третього та четвертого рівнів акредитації - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Лілія Гриневич повідомила під час брифінгу перед початком круглого столу щодо проблем діяльності вишів, евакуйованих з Донецької та Луганської областей.

За її словами, у навчальних закладах 1-го та 2-го рівнів акредитації вчиться багато студентів, учнів, які є неповнолітніми.

«І переміщення таких закладів дуже складне, тому що тільки за згодою батьків можуть переїжджати такі студенти», - сказала депутат.

Гриневич назвала чотири основні завдання, які стоять перед владою у зв'язку із забезпеченням діяльності евакуйованих навчальних закладів: надання елементарних соціально-побутових умов студентам та викладачам; збереження інституційної спроможності вишів; забезпечення евакуйованих університетів обладнанням; створення умов для розвитку.

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Крім того, Гриневич вважає неправильним застосування до евакуйованих вишів “мирних” нормативів чисельності студентів на одного викладача. На її думку, нормативи чисельності таким вишам слід зменшити.

Своєю чергою перший заступник міністра освіти України Інна Совсун, зокрема, зауважила, що першочергова проблема, яка стоїть перед міністерством, про що відбуваються перемовини з міжнародними донорами, - це обладнання гуртожитків, закупівля меблів та ремонт.

Крім того, за її словами, в деяких евакуйованих університетах частина студентів пише заяви про переведення їх до інших університетів.

“Тому що рівень освіти, який вони отримують в евакуйованому вищому навчальному закладі, не відповідає тому, який вони очікували, коли вступали до вищого навчального закладу, коли він ще знаходився в Донецьку чи Луганську”, - пояснила Совсун.

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Вона зазначила, що великою мірою це стосується технічних спеціальностей, коли сам університет виїхав, а обладнання, лабораторна база залишилися в Донецьку чи Луганську.

Совсун відзначила актуальність ініціатив, спрямованих на те, щоб спростити процедуру закупівель та знайти додаткове фінансування на закупівлю обладнання для університетів.