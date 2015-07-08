Дослідження: частка газет і журналів українською впала, а двомовних телеефірів - зросла

Про це заявили представники низки на прес-конференції в УНІАН під час презентації аналітичного огляду «Становище української мови в Україні в 2014-2015 роках».

Згідно з досліденням, частка газет, що видаються українською мовою, продовжує падати, і становила за 2014 рік 29,5%.

"З журналами та іншими періодичними виданнями ситуація катастрофічна – лише 9,9% від загального тиражу випущено в 2014-му українською мовою (скажімо, в 2010 році цей показник становив 19,6%)",- сказав Тарас Шамайда, співкоординатор руху "Простір свободи".

Координатор проекту «Становище української мови» Олег Майданюк у свою чергу зазначив, що в прайм-тайм 8 найрейтинговіших телеканалів частка російської мови в ефірі становила 44%%, а української – 30%. При цьому зріс до 26% час «двомовних» ефірів.

Читайте такожАмериканський історик назвав країну, де праву вільно говорити російською загрожує найбільша небезпекаКрім того, за словами Майданюка, частка пісень українською мовою в ефірі 5 найрейтинговіших радіостанцій становить 5% від загального числа пісень.

Він повідомив, що за підсумками моніторингу кафе і ресторанів у всіх обласних центрах (крім окупованих) та Кривому Розі, лише 58% закладів харчування мають українську вивіску, лише в 63% надруковано меню українською і тільки в 53% закладів персонал обслуговує україномовних клієнтів українською мовою. При цьому, зазначив Майданюк, ситуація дуже різниться залежно від регіону. У південних і східних містах україномовних клієнтів майже завжди обслуговують російською.

Експерти також зазначили, що лише 55% книг надруковано в Україні в 2014 році державною мовою, причому більшість з них - навчальна література, а масований імпорт книг з Росії в рази перевищує випуск книг в Україні.

Нагадаємо, за даними опублікованого в квітні дослідження Київського міжнародного інституту соціології, трохи більше половини населення України - 52% - вважають, що російську мову потрібно зробити другою офіційною мовою в тих місцевостях, більшість населення яких цього бажає.