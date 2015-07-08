На Хортиці археологи виявили унікальний комплекс періоду ямної культури віком більше 4 тисяч років

Як розповів УНІАН керівник археологічної експедиції – директор Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини та відомий український археолог Олег Тубольцев, «кам'яний комплекс епохи ранньої бронзи з похованням чоловіка – жерця, можливо, вождя чи ідейного лідера племені, було виявлено на Хортиці сьогодні при проведенні розкопок комплексу, над яким археологи працюють вже 15 років».

«Цей комплекс не має аналогів. Він являє собою циліндр діаметром близько 50 метрів із ровами, орієнтованими по сторонах світу, кількома входами, величезним скупченням обпалених кісток тварин, сховищами керамічного посуду періоду шнурової кераміки, жертівником, під яким ми виявили нижню щелепу людини й, що нехарактерно для ямної культури, - кам'яним комплексом у південній частині з похованням чоловіка – жреця, вождя чи ідейного лідера індоєвропейського племені, яке й створило цей комплекс близько 2 300 тис. років до н. е», - розповів Тубольцев.

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Аналогічні за формою комплекси, за словами Тубольцева, раніше було виявлено на території Португалії та Азії. Але, на відміну від запорізького комплексу, жоден із них не має кам'яних поховань. У ході подальших розкопок і досліджень археологи сподіваються знайти відповідь на питання про те, чим викликана ця відмінність - ким була людина, яка спонукала своїх одноплемінників створити йому таке унікальне поховання.

«Поки ми схиляємося до думки про те, що ця людина була жерцем. Про це свідчить низка особливостей комплексу, зокрема наявність жертовників, у тому числі - й для людських жертвоприношень. Незвичайне для ямної культури положення тіла, відсутність охри. Однак серйозні висновки можна буде робити лише після завершення розкопок і проведення досліджень», - сказав Тубольцев.

Керівник експедиції також зазначив, що розкопки кам'яного поховання супроводжувалися низкою містичних подій.

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«Як тільки ми спробували відкрити поховання, починався найсильніший дощ із грозою, й ми змушені були переривати роботу. Так повторювалося кілька разів, а коли ми поховання все-таки відкрили, у мене в руках із незрозумілих причин у буквальному сенсі слова розсипалася трубка, яку ми вирішили розпалити, виявивши, що сигарети закінчилися», - розповів Тубольцев.

Археологи планують провести якнайбільший обсяг робіт цього року, однак впевнені, що відповіді на всі питання найближчим часом отримати не вдасться.

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«Ми працюємо на розкопках цього комплексу 15 років і за цей час відкрили приблизно 25% комплексу. Тож однозначно будемо комплекс консервувати з тим, щоб продовжити роботу в наступні роки», - розповів керівник експедиції.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Поштовій площі в Києві в липні планується відновити археологічні дослідження.