Православні сьогодні святкують день пам’яті святих першоверховних апостолів Петра і Павла

Як повідомляє Центр інформації УПЦ МП посилаючись на голову адміністративного апарата Київської Митрополії архімандрита Віктора (Коцабу), це одне з великих церковних свят, яке є неперехідним, тобто його дата фіксована.

"Святі особливо шанувалися у нашому народі і тому на їхню честь побудована велика кількість храмів та монастирів. Перший монастир на честь першоверховних апостолів побудували в Новгороді в 1185 році. Імена апостолів носили багато святих Древньої Русі, а зображення Петра і Павла завжди можна побачити на іконостасі православних храмів", - розповідає отець Віктор.

За словами архімандрита, у церковних дослідників немає єдиної точки зору з приводу дати смерті апостолів Петра і Павла, але існує певне церковне передання. Святитель Димитрій Ростовський пише, що смерть апостолів могла відбутися або в один день, або з різницею рівно в один рік.

"Відомо, що шанування святих апостолів Петра і Павла почалося одразу ж після їхньої страти. Місце їхнього поховання було священним для перших християн. Появу свята на честь святих апостолів пов’язують з днем перенесення їхніх мощей в Римі, яке відбулося якраз 12 липня (29 червня за старим стилем) 258 року", - зазначає архімандрит Віктор.

"У 324 році, за часів правління святого імператора Костянтина Великого, в обох столицях Римської імперії — Римі та Константинополі були споруджені перші храми на честь апостолів Петра і Павла. З тих пір свято стало відзначатися ще більш урочисто і поступово стало одним з найвідоміших православних свят. Святкуючи пам'ять першоверховних апостолів, Православна Церква прославляє духовну твердість святого Петра і розум святого Павла", - розповідає священник.

Отець Віктор нагадує, що на Русі свято на честь першоверховних апостолів почали святкувати одразу ж після Хрещення Русі у 988 році.

"За церковним переданням, першу ікону святих апостолів на нашу землю привіз святий рівноапостольний князь Володимир з Корсуні. Потім цю ікону піднесли в дар Новгородському Софійському собору, в якому до наших днів збереглися фрески XI століття із зображенням апостола Петра. Також існують настінні фрески із зображенням святих апостолів у Софії Київській", - говорить архімандрит.

"Вже на перших іконах апостоли Петро і Павло нерідко зображувалися разом. Сьогодні, на іконах святі зазвичай зображуються разом — апостол Петро тримає ключ, а апостол Павло — книгу. Особливо відомі ікони першоверховних апостолів Петра і Павла написані відомим іконописцем преподобним Андрієм Рубльовим", - розповідає отець Віктор.

В Україні свято Петра і Павла найчастіше стисло називають «Петра».

"З цього дня у багатьох районах починаються жнива. Колись до цього дня в селах готувалися як до великого свята: білили хати, прибирали в будинках і у дворі, прикрашали стіни рушниками. Вранці всі йшли до церкви, а вдома розговлялися «мандриками» — пампушками з пшеничного тіста, яєць та сиру. У наших пращурів святі Петро і Павло вважалися покровителями рибалок, які молилися в цей день своїм покровителям", - розповів архімандрит Віктор.