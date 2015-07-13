Бійці ПС на блокпосту по трасі Київ-Житомир озброєні і мають намір перевіряти вантажівки - ЗМІ

Про це повідомив кореспондент 112.ua, який поспілкувася з бійцями ПС на блокпосту.

"На 5 км траси Київ-Житомир напередодні бійці ПС встановили блокпост. Нещодавно у бійців ПС на даному блокпосту пройшла перезмінка. Зараз тут чергує близько 20 чоловік, кожен з них повністю укомплектований. Є бронежилет, каска, і у кожного є бінокль. Я особисто побачив підготовлені коктейлі Молотова, як сказали бійці, на всяк випадок. Так само у них є зброя, яка зброю і її кількість, мені не відомо, так як цю інформацію приховують", - розповів він.

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Крім цього, за інформацією одного з "старших" даного блокпоста, у бійців є конкретний план дій.

"Одне із завдань цього плану - звузити житомирську трасу з трьох смуг в одну і кожну фуру, кожну вантажівку, підозрілий мікроавтобус зупиняти і перевіряти, тому що, можливо, в ньому везуть боєприпаси", - зазначив кореспондент.

Разом з тим ПС має намір перекрити рух по трасі у разі, якщо "з Києва в бік Житомира, в бік Мукачева буде йти для міліції або для Нацгвардії підкріплення".

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"Також вдалося дізнатися, що на даний момент створюються мобільні блокпости, їх основна мета буде така, щоб встановити ці блокпости через 300-500 м в обидва боки від даного місця та повідомляти бійцям про ті чи інші підозрілі автомобілі", - сказав кореспондент.

За інформацією кореспондента, у бійців ПС є висувний "їжак", який за кілька секунд може перекрити трасу і проткнути шини автомобілів.

Згідно з повідомленням, блокпости зараз знаходяться на всіх виїздах із столиці, однак жодних конфліктних ситуацій поки не відбувалося.

Як повідомляв УНІАН, блокпост ПС на виїзді з Києва по Житомирській трасі напередоднівиявили журналісти.

Нагадаємо, 11 липня в Мукачеві виникла стрілянина. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між "Правим сектором" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

Генеральний прокурор Віктор Шокін створив спільну слідчо-оперативну групу для розслідування подій у Мукачеві, в яку увійшли представники Генпрокуратури, СБУ та МВС.

Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.