Журналісти знайшли блокпост "Правого сектора" на Житомирській трасі під Києвом (фото)

Він розміщений на Житомирській трасі, повідомляє INSIDER.

Обабіч траси зосереджено кілька автівок із символікою "ПС".

У "Правому секторі" пояснили, що обладнали "блокпост" під Києвом, аби не пропускати додаткові сили міліції та Національної гвардії в Закарпатську область.

Читайте також"Правий сектор" заявляє про організацію блокпостів і постачання боєприпасів оточеним у МукачевомуЗа словами прес-секретаря 13-го запасного батальйону "ПС" Олексія Бика, "блокпости" обладнано не тільки біля Києва, а й у низці інших регіонів України.

Речник підкреслив, що активісти "Правого сектору" готові застосувати силу, щоб не пропустити додаткові сили правоохоронців у район Мукачевого.