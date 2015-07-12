Журналісти знайшли блокпост "Правого сектора" на Житомирській трасі під Києвом (фото)
20:33, 12 липня 2015Суспільство
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Представники "Правого сектору" зайняли блокпост ДАІ на в'їзді до Києва.
theinsider.ua
Він розміщений на Житомирській трасі, повідомляє INSIDER.
Обабіч траси зосереджено кілька автівок із символікою "ПС".
У "Правому секторі" пояснили, що обладнали "блокпост" під Києвом, аби не пропускати додаткові сили міліції та Національної гвардії в Закарпатську область.
Читайте також"Правий сектор" заявляє про організацію блокпостів і постачання боєприпасів оточеним у МукачевомуЗа словами прес-секретаря 13-го запасного батальйону "ПС" Олексія Бика, "блокпости" обладнано не тільки біля Києва, а й у низці інших регіонів України.
Речник підкреслив, що активісти "Правого сектору" готові застосувати силу, щоб не пропустити додаткові сили правоохоронців у район Мукачевого.
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