Аваков: В Мукачеві ГПУ допитує депутата Ланьо, на черзі Балога

12:41, 13 липня 2015
Суспільство
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Представники Генеральної прокуратури ведуть допит народного депутата Михайла Ланьо (група "Воля народу") у зв’язку із подіями в Мукачеві. Наступного допитають народного депутата Віктора Балогу.

REUTERS

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

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"Мукачеве. ГПУ веде допит депутата Ланьо. Наступний Балога", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Мукачеві виник конфлікт зі стріляниною. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між "Правим сектором" і людьми з оточення народного депутата Ланьо.

У результаті конфлікту є вбиті і поранені, кількість яких уточнюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.

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