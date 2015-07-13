Аваков: В Мукачеві ГПУ допитує депутата Ланьо, на черзі Балога

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

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"Мукачеве. ГПУ веде допит депутата Ланьо. Наступний Балога", - написав він.

Мукачево. ГПУ ведет допрос депутата Ланьо. Следующий Балога. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 13 Липень 2015

Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Мукачеві виник конфлікт зі стріляниною. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між "Правим сектором" і людьми з оточення народного депутата Ланьо.

У результаті конфлікту є вбиті і поранені, кількість яких уточнюється.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації і ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.