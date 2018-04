Ющенко називає Україну унікальним європейським ринком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений в інвестиційній привабливості українського ринку.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті «The New York Times» (США), повідомили у прес-службі глави держави.

«Ми говоримо про один з унікальних європейських ринків. Жодна країна у найближчі 5-10 років не може запропонувати ринку стільки новітніх можливостей, скільки може зробити Україна», - сказав Президент, назвавши такі сфери для інвестицій, як агропромисловий комплекс, хімічна, машинобудівна промисловість, літако- та суднобудування, космічні дослідження.

Також Президент прокоментував перспективи євроатлантичної інтеграції України після рішення саміту НАТО в Бухаресті та політику європейської інтеграції, а також підсумки державного візиту до України Президента США Джорджа БУША, який відбувся 31 березня - 1 квітня.

«Як суверенна нація ми виходимо з того, що кращої відповіді на наш суверенітет і територіальну цілісність, ніж модель колективної безпеки, не існує. Це є краща відповідь на тему вічної України», - пояснив Президент євроатлантичний вибір України, підкресливши, що ця політика жодним чином не спрямована проти третьої сторони.

В.ЮЩЕНКО висловив вдячність країнам-членам Альянсу, які підтримують це українське прагнення. «Без наших партнерів, у тому числі Сполучених Штатів Америки, нам важко буде це зробити», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За даними прес-служби, інтерв`ю Президента України буде опубліковане у спеціальному додатку до недільного випуску The New York Times Magazine, присвяченому Україні. Головна мета подібних спецпроектів, які виконує для газети компанія «Саміт Ком`юнікейшнз» - представити економічний потенціал різних країн для зацікавлення та розширення діяльності американських компаній.

Інтерв`ю провели модератор проекту Едвард ГРЕГОРІ, проектний директор компанії «Саміт Ком`юнікейшнз» Дороті БРІНКМАНН, регіональний директор проектів «Саміт Ком`юнікейшнз» Роміна Перез НОВО.

*** Американська газета The New York Times була заснована в 1851 році і є однією з трьох найбільш впливових та тиражних газет у США. Щоденний наклад - понад 1 млн. примірників. По неділях видання виходить у форматі журналу The New York Times Magazine накладом 1,75 млн. примірників - що є найбільшим накладом у світі. Головний офіс видання розташований у Нью-Йорку, його корпункти є в 28 країнах світу.