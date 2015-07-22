В окупованому Криму скаржаться на неякісний бензин, завезений із Росії
Так званий міністр палива та енергетики самопроголошеного уряду Криму Сергій Єгоров заявив про продаж неякісного палива на місцевих заправках.
Про це він сказав на засіданні "уряду" окупованого Криму 21 липня, повідомляє "Крим.Реалії".
Про погану якість палива свідчить аналіз проб бензину і солярки у сертифікованій лабораторії в Краснодарському краї, зазначив він.
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"З 23 зразків бензину відповідають вимогам лише 11 зразків, із семи зразків дизельного палива тільки один зразок. У дизельному паливу відхилення виявлені по масовій частці сірки, граничної температурі фільтрованості і спалаху. Це свідчить про те, що дизельне паливо низької якості, це взагалі-то був не дизель, а СМТ", - заявив Єгоров.
Він зазначив, що неякісний бензин завозять до Криму з Росії, а протоколи випробувань вже "відправлені до прокуратури".