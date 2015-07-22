В окупованому Криму скаржаться на неякісний бензин, завезений із Росії

07:32, 22 липня 2015
Суспільство
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Так званий міністр палива та енергетики самопроголошеного уряду Криму Сергій Єгоров заявив про продаж неякісного палива на місцевих заправках.

Бензин в анексованому Криму не відповідає стандартам / Фото УНІАН

Про це він сказав на засіданні "уряду" окупованого Криму 21 липня, повідомляє "Крим.Реалії".

Про погану якість палива свідчить аналіз проб бензину і солярки у сертифікованій лабораторії в Краснодарському краї, зазначив він.

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"З 23 зразків бензину відповідають вимогам лише 11 зразків, із семи зразків дизельного палива тільки один зразок. У дизельному паливу відхилення виявлені по масовій частці сірки, граничної температурі фільтрованості і спалаху. Це свідчить про те, що дизельне паливо низької якості, це взагалі-то був не дизель, а СМТ", - заявив Єгоров.

Він зазначив, що неякісний бензин завозять до Криму з Росії, а протоколи випробувань вже "відправлені до прокуратури".

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