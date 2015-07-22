Вдови і пільги

Останнім часом вдови воїнів АТО розповідають, що їх почали буквально виставляти з маршруток з фразами, на кшталт «ми не повинні вас більше безкоштовно возити». Відбувається це нібито через те, що з початку червня вийшла відповідна постанова Кабміну щодо скасування деяких пільг з метою економії державного бюджету.

Дійсно, 4 червня 2015 р. № 389 КМУ було затверджено «Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї». Зокрема, цей підзаконний нормативний акт поширює свою дію і на перелік громадян, які визначені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Самим Законом визначаються поняття ветеранів війни, до яких належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни. Відповідно до статті 5, учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час.

Окрім великого переліку категорій військових, які визначаються учасниками бойових дій, такими самими учасниками, згідно Закону, є і особи, які захищали країну у складі добровольчих формувань, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

З огляду на це, зазначу, що учасники АТО є учасниками бойових дій, вищеназвана постанова Уряду передбачає пільги для учасників АТО і не спростовує законодавчих гарантій. І навіть якщо постанова КМУ містить технічні неясності щодо визначення складу осіб, яким гарантовано пільги, це не може слугувати підставою для відмови в законодавчих гарантіях учасникам АТО, з огляду на вищу юридичну силу закону над підзаконними нормативними актами.

Ці люди, на відміну від чиновників, не бояться приймати участь у реальних бойових діях, називати речі своїми іменами і битися за Україну.

Тому, питання про раціональність надання пільг бійцям АТО не підлягає обговоренню. Ці люди, на відміну від чиновників, не бояться приймати участь у реальних бойових діях, називати речі своїми іменами і битися за Україну. Згадаймо тільки той цвіт нації, перші тисячі наших патріотів, які загинули за Україну. Це були патріоти, які дали нам майбутнє і відправлялися вони на війну не за соціальні гарантії, а за майбутнє не тільки своїх, а й наших дітей.

Якщо ж права учасників бойових дій і вдів померлих учасників АТО порушуються, вони, звісно, можуть звертатися до суду. Водночас, не слід перекладати дану відповідальність на громадян, які вже зазнали надзвичайних страждань в зв’язку з втратою своїх рідних. Сьогодні захистити права цих людей мають офіс Омбудсмана і міністр соціальної політики України персонально. Причому не тільки мають, а й повинні.

По-перше, слід запровадити спеціальну «гарячу лінію» для повідомлення про факти порушення конституційних гарантій. І, по-друге, вжити показових заходів, щоб вирішувати проблеми цієї категорії громадян. Навіть до позбавлення ліцензії підприємств, які ігнорують норми закону: через органи захисту прав споживачів, через правоохоронні органи та через суд…

Станіслав Батрин, правозахисник, заступник голови Громадської Комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні.