Старобільський суд дав бійцю "Айдару" шість років за незаконне носіння гранати

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України.

"Вироком Старобільського районного суду Луганської області військовослужбовця штурмового батальйону "Айдар" за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, засуджено до позбавлення волі на строк 6 років", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, у ході судового розгляду встановлено, що "зазначений солдат привласнив осколочну гранату РГД-5, яку в органи МВС України добровільно не здав. Не маючи передбаченого законом дозволу, останній залишив її з метою використання для особистих потреб і зберігав у власній кишені".

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Державне обвинувачення в суді підтримувала військова прокуратура Луганського гарнізону.