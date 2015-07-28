Патріарх Філарет закликав українців молитися за мир в Україні

Про це йдеться у посланні Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета з нагоди ювілеїв 1000-ліття упокоєння святого рівноапостольного Великого князя Київського Володимира, мученицької смерті його синів святих страстотерпців князів Бориса і Гліба та 1027-ї річниці Хрещення Руси-України.

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В день сьогоднішнього свята і ювілею Патріарх закликав всіх «найперше до щирої сердечної молитви до Господа про мир в Україні, про визволення нас від нашестя чужинців, про захист Божий для мужніх українських воїнів, які ціною своєї крові захищають всіх нас, ближніх своїх». Також він закилкав піднести «молитви за примирення ворогуючих, навернення заблукалих, покаяння грішних».

«Сьогодні всі ми, Церква і український народ, на Батьківщині та у діаспорі, відзначаємо особливий подвійний ювілей. Тисячу років тому відійшов від земного життя у Небесне Царство Великий князь Київський і всієї Руси Володимир, наш рівноапостольний просвітитель і Хреститель. А невдовзі від рук найманих вбивць, посланих жадібним до влади Святополком Окаянним, завершилося мученицькою смертю життя синів Володимирових, святих князів-страстотерпців Бориса і Гліба. Також сьогодні ми молитовно відзначаємо 1027-му річницю Хрещення Руси-України», - зазначив Патріарх.

Він зауважив, що всі ці події ми згадуємо «для того, щоби нагадати самим собі та всім правдиву нашу історію, а нагадавши – зробити з неї корисні висновки та навчитися, як досягати доброго і уникати злого. Бо на жаль досі є ті, хто бажають привласнити нашу історію, через приниження наше – звеличитися, обкрадаючи нас – збагатитися. Україну – вважають своєю окраїнною вотчиною, Церкву нашу – своєю прислужницею, а Київ, матір міст Руських – власною провінцією». «Цю неправду нам належить викривати – не лише для власного добра, але і для користі тих, хто сам себе та інших обманює, привласнюючи йому не належне. Бо лікування хоч і буває болючим – але позбавляє від хвороби, а заспокоєння хворого без допомоги йому – приводить до біди», - зазначив глава Церкви.

Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату зауважив, що нинішнє святкування відбувається у важкий час війни, страждань, неспокою і боротьби. «Тому з особливою пильністю ми маємо подивитися на наше минуле, бачачи в ньому приклади, які мають допомагати будувати власне сьогодення і краще майбутнє», - сказав він.

«Зараз наша держава і народ борються з викликами зовнішнім та внутрішнім. Зовнішній – це агресія сусідньої країни, а внутрішній – недовіра і суперечки в народі, зубожіння та корупція, втома від боротьби. Чи зможемо подолати ці виклики – залежить від нас. Але приклад розбудови держави святим Володимиром свідчить – якщо будуватимемо життя країни та народу на міцному фундаменті Божих Заповідей, правди, любові до ближнього та жертовності, то будемо мати успіх», - підкреслив Патріарх Філарет.

Він порадив для втілення змін кожному з нас змінюватися внутрішньо і особисто: «Не чекати, доки це зробить хтось інший, не перекладати відповідальність лише на тих, хто перебуває при керуванні великими чи малими справами – але найперше самому втілювати у власному житті простий для запам’ятовування Божий закон: «Як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм».

На переконання глави УПЦ КП, «приклад святого Володимира навчає нас, що кожна людина може перемінитися, якщо бажає не лише пізнати Божественну істину, але і жити згідно з нею. Жорстокий – став милостивим, розпусний – побожним. Той, хто примножував багатство для себе – став надзвичайно милосердним. Правитель, який керувався лише своїми бажаннями – виявив смирення перед Правдою Божою і на її основі став успішно будувати життя країни».

«Бачачи все це ми маємо такий добрий приклад застосовувати і до нашого власного життя. Відносини з ближніми своїми, обов’язки та працю, життя у родині, у місцевій громаді, в цілому суспільстві, Українську державу – все це маємо наповнювати правдою і любов’ю. Бо лише на такій основі зможемо, як і святий Володимир, збудувати спільний дім, який буде стояти на міцній, непохитній основі, а не на піску», - наголосив Патріарх у своєму посланні.

«Громадянська війна, терор і репресії, Голодомор, тюрми та заслання для невинних, зубожіння матеріальне і духовне – все це плоди прагнення побудувати життя без Божої правди, на основі гордості й ненависті. Маємо робити висновки зі своєї історії та не повторювати давніх помилок. Щоб не доводилося знову повторити нам або нашим нащадкам слова мудрої думи славного Гетьмана Івана Мазепи: «През незгоду всі пропали, самі себе звоювали». Революція Гідності та боротьба із зовнішньою агресією навчають нас тому, що перемога можлива лише у єднанні зусиль, коли слова і справи надихаються жертовністю і любов’ю до рідного краю і народу. Дотепер Бог допомагав Україні долати найважчі випробування, сприяв у боротьбі за правду і свободу», - сказав глава УПЦ КП і висловив сподівання, що Бог дасть нам перемогу над агресорами і над нашими власними недоліками.

Він нагадав, що ще одним доказом перемоги Правди Божої над лукавством і владолюбством є приклад святих Бориса і Гліба. «Проливши братську невинну кров окаянний Святополк на деякий час ніби досяг свого – але Бог Правосудний покарав злочинця. Не зміг братовбивця утримати ні престолу, здобутого кров’ю, ні зберегти своє життя, ні залишити по собі доброї пам’яті. Святополком Окаянним нарекли його люди, а святих мучеників Бориса і Гліба, які заради виконання заповіді братньої любові віддали своє життя, Бог, Церква і народ прославили і проставляють аж донині», - зазначив Патріарх і додав: «На жаль в наш час з’явився новий Святополк Окаянний. Він називає нас своїми братами, але заради збереження власного престолу посилає до нас найманих вбивць, проливає невинну кров». «Нехай не думає він, цей засліплений гордістю і неправдою правитель, що Бог не бачить його серця, не знає про його діла і не має сили зупинити його злочини! Так думав і той, давній Святополк. Але правда Божа перемогла тоді – переможе вона і тепер. Господь терпить до часу, даючи можливість злим покаятися, але коли міра терпіння Божого сповниться, суд Його буде справедливим, а покарання – невідворотним. Тож закликаємо цього нового Святополка Окаянного та всіх слуг, яких посилає він на злочини та вбивство, – зупинитися, одуматися і покаятися. Якщо отямиться – благо буде і йому, і народу, яким він править. А якщо ні – то нехай звершиться воля Божа!», - наголосив глава Церкви і побажав, «щоби Господь дав нам однодумність та мир між собою».