Філарет: у разі визнання Київського патріархату Константинополем Московський припинить існування в Україні

Про це він розповів в інтерв'ю Deutsche Welle під час візиту до Брюсселя.

"Ми хочемо, щоб усе православ'я в Україні об'єдналося, щоб Росія через церкву не впливала на Україну, щоб українська Церква захищала інтереси свого народу. І цей процес з Московським патріархатом почався, але почався знизу, тобто від самих вірних. Вони переходять в Київський патріархат, і відбувається це безболісно. Вони не відвідують московські храми, а йдуть до храмів української церкви Київського патріархату. А ось в селах, де один храм, там іде боротьба", - розповів він.

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"Ми хочемо, щоб Вселенський патріарх визнав Київський патріархат автокефальною, тобто незалежною церквою, і мав з цією церквою молитовне єднання. Якщо ми досягнемо цього, тоді єпископат і духовенство Московського патріархату в Україні приєднаються до Київського патріархату, і існування Московського патріархату в Україні припиниться", - сказав Філарет.

Протягом двох перебування у Брюсселі днів 86-річний патріарх Філарет (УПЦ КП) здійснив 17 зустрічей з представниками верхівки ЄС і НАТО. Серед них - президент Європейської Ради Дональд Туск, очільниця європейської дипломатії Федеріка Могеріні, заступник генсека НАТО Александр Вершбоу та інші.