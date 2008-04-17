Ющенко нагородив Анджея Вайду орденом Ярослава Мудрого (фото)

Текст указу - на сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 366/2008 «за визначний особистий внесок у розвиток українсько-польського культурного співробітництва, багаторічну плідну творчу діяльність на ниві утвердження ідеалів гуманізму у кіномистецтві» нагородив кінорежисера, громадянина Республіки Польща Анджея ВАЙДУ орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Текст указу від 15 квітня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

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