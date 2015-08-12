Озвучено точний час для спостереження потужного метеоритного дощу в найближчу добу
09:27, 12 серпня 2015Суспільство
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В ніч з 12 на 13 серпня планету Земля відвідає метеорний потік Персеїди, під час піку якого нічне небо буде мерехтіти сотнями мікрочастинками міжпланетної речовини, які падають і згорають.
Персеїди - один з найбільш потужних і відомих метеорних "дощів" / opogode.ua
Максимуму активності зорепад повинен досягти вже наступної ночі, 13 серпня, в останні години перед світанком, приблизно о 4 годині за місцевим часом. Про це повідомляє ТСН.
Персеїди - один з найбільш потужних і відомих метеорних "дощів", він виникає, коли Земля входить в пиловий слід комети Свіфта-Туттля (109P/Swift-Tuttle).
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Слід зазначити, що цього року зорепад буде не особливо сильним. Астрономи очікують, що кожну годину падатимуть сотні метеорів в північній півкулі, і 50 – у південній.
tsn.ua
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