Озвучено точний час для спостереження потужного метеоритного дощу в найближчу добу

Максимуму активності зорепад повинен досягти вже наступної ночі, 13 серпня, в останні години перед світанком, приблизно о 4 годині за місцевим часом. Про це повідомляє ТСН.

Персеїди - один з найбільш потужних і відомих метеорних "дощів", він виникає, коли Земля входить в пиловий слід комети Свіфта-Туттля (109P/Swift-Tuttle).

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Слід зазначити, що цього року зорепад буде не особливо сильним. Астрономи очікують, що кожну годину падатимуть сотні метеорів в північній півкулі, і 50 – у південній.