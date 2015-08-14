Справу про пожежу на нафтобазі під Києвом може бути передано до суду до кінця серпня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Олексій Руденко в ході засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Думаю, до кінця місяця (передамо матеріали справи – УНІАН)», - сказав Руденко.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі «БРСМ-нафта» у смт Глеваха Васильківського району Київської області тривала з 8 до 17 червня. В результаті пожежі загинули 5 людей, ще 15 постраждали.

Голова ДСНС 15 червня заявив, що загальний обсяг завданих пожежею збитків становить близько 50 млн грн.

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За даними МВС, в результаті пожежі державі завдано 12 млрд грн збитку.

Також у МВС заявили, що до такого масштабного збитку в результаті пожежі призвело зволікання з викликом пожежних на нафтобазу.

За фактом пожежі було порушено кримінальне провадженння за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України, а за фактом загибелі людей під час пожежі – за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Крім того, Головне слідче управління МВС розслідує справу проти посадових осіб групи компаній «БРСМ» за ч. 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

12 червня голова МВС Арсен Аваков повідомив, що в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом пожежі на нафтобазі в Київській області, яка супроводжувалася загибеллю людей, затримано фактичного керівника нафтобази, заступника директора компанії "Укртрансойл" Юрія Шквиру.

Також, за його словами, до кримінальної відповідальності притягується головний інженер Юрій Южанін, який відповідав за охорону праці та експлуатацію нафтосховищ.