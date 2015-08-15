У Житомирі представники ОБСЄ зустрілися з переселенцями із зони АТО

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Згідно повідомлення, у Житомирі сьогодні відбулася зустріч представників ОБСЄ з переселенцями, що проживають в готелі «Житомир».

Фахівці на свій розсуд обрали певних осіб та протягом півтори години невимушено спілкувалися про умови проживання, харчування, соціального забезпечення. Така розмова була закрита для сторонніх, зокрема, для журналістів та представників влади.

Не розголошуючи деталей розмови, місія повідомила, що переселенці задоволені умовами проживання та вдячні за гостинність житомирянам. Місія відмітила, що люди не просто відбувають час у Житомирі, а радо долучаються до дитячих та міських заходів. Таким чином, переселенці не почуваються відокремленими від громади Житомира, хоча все ж не полишають надій на повернення додому.

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Раніше, 21 березня цього року ОБСЄ вирішила направити спеціальну моніторингову місію цивільних спостерігачів в Україну. Одним з напрямків їхньої роботи є моніторинг умов проживання та асимілювання в територіальні громади осіб, що переселені з районів проведення АТО та тимчасово окупованої території.

В рамках здійснення спостереження спостерігачі в черговий раз відвідали Житомир.

В готелі «Житомир» проживає 93 переселенці із зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, на підконтрольній території Україні органи соціального захисту за станом на 6 липня 2015 року зареєстрували 1,37 млн вимушених переселенців, або близько 1 млн сімей, з Донбасу та Криму.