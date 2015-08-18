Ростовський суд 21 серпня розгляне скаргу захисту Савченко про місце підсудності
Ростовський обласний суд 21 серпня розгляне скаргу захисту української льотчиці, народного депутата Надії Савченко про зміну місця підсудності.
Про це адвокат льотчиці Ілля Новіков повідомив у Twitter.
"Слухання Ростовського облсуду про зміну підсудності у справі Надії Савченко призначено на 10:00 21.08.2015", - написав Новіков.
Як повідомляв УНІАН, 30 липня адвокат Марк Фейгін повідомив, що клопотання захисту було задоволено і питання про підсудність вирішуватиметься Ростовським обласним судом.
16 липня Савченко звернулася в Генпрокуратуру РФ з проханням перенести розгляд її справи з суду Донецька Ростовської області. Вона зазначила, що проведення суду в безпосередній близькості до зони конфлікту на Донбасі небезпечне для неї, її адвокатів та сім'ї.
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Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.
26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала в ПАРЄ.
Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.
В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про звинувачення у замаху на вбивство та вбивство.
За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.