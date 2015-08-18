Ростовський суд 21 серпня розгляне скаргу захисту Савченко про місце підсудності

Про це адвокат льотчиці Ілля Новіков повідомив у Twitter.

"Слухання Ростовського облсуду про зміну підсудності у справі Надії Савченко призначено на 10:00 21.08.2015", - написав Новіков.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня адвокат Марк Фейгін повідомив, що клопотання захисту було задоволено і питання про підсудність вирішуватиметься Ростовським обласним судом.

16 липня Савченко звернулася в Генпрокуратуру РФ з проханням перенести розгляд її справи з суду Донецька Ростовської області. Вона зазначила, що проведення суду в безпосередній близькості до зони конфлікту на Донбасі небезпечне для неї, її адвокатів та сім'ї.

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Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала в ПАРЄ.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про звинувачення у замаху на вбивство та вбивство.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.