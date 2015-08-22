У Чикаго до Дня Незалежності України урочисто підняли український прапор (фото, відео)

На центральній площі Чикаго відбулось урочисте підняття жовто-блакитного прапора.

Про це повідомили УНІАН у медіа-порталі української діаспори VIDIA і наголосили, що подібне вшанування до Дня Незалежності України традиційно щороку організовує Український конгресовий комітет Америки, відділ Іллінойс.

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У церемонії взяли участь представники мерії міста, українсько-американські ветерани та представники українських організацій, зокрема, Міс Українська діаспора Уляна Фенин.

В суботу на неділю у Чикаго, також, відбудеться фестиваль під назвою “Українські Дні“. Подію щорічно відвідують тисячі людей, які приходять подивитись виступи українських танцювальних колективів, послухати українську музику та скуштувати українські страви.