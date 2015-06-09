В Україні можуть запровадити сертифікацію вчителів, від результатів якої залежатиме зарплата

Новий законопроект "Про освіту" передбачає створення окремої моделі сертифікації вчителів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

Читайте такожЗаборгованість із зарплати в Україні скоротилася до 1,5 мільярда гривень

"Законопроектом передбачається створення окремої моделі сертифікації вчителів. Вчитель, котрий хоче отримувати вищу зарплату, проходить сертифікацію, отримує вищу категорію і таким чином отримує надбавку до зарплати. Таким чином планується стимулювати підвищувати кваліфікацію чи хоча б підтверджувати ту, яка була", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, новий законопроект "Про освіту" зараз перебуває на громадському обговоренні. Для учнів законопроект передбачає нову модель здобуття середньої освіти – впродовж 12 років, з яких 1-5 класи – це початкова школа, 6-9 класи – базова школа, 10-12 класи – профільна старша школа.