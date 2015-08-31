У Києві може з'явитися представництво Луганської області
09:03, 31 серпня 2015Суспільство
1336 0
Зроблено перший крок до створення представництва Луганської області в Києві.
Фотоілюстрація / news.bigmir.net
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.
Відзначається, що представництво територіально розташується в районі цирку.
Читайте такожТука просить Порошенка ввести військово-цивільні адміністрації у всіх районах та двох містах Луганщини
Згідно з повідомленням, у представництві будуть сформовані кілька секторів для вирішення конкретних проблем регіону.
"Дуже сподіваюся на допомогу луганчан, які проживають у Києві: ви краще всіх знаєте проблеми регіону, особливості місцевих кадрів, слабкі місця. Підключайтеся! Допомагайте!", - підкреслив Тука.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter