У Києві може з'явитися представництво Луганської області

09:03, 31 серпня 2015
Суспільство
1336 0

Зроблено перший крок до створення представництва Луганської області в Києві.

/ news.bigmir.net

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Відзначається, що представництво територіально розташується в районі цирку.

Читайте такожТука просить Порошенка ввести військово-цивільні адміністрації у всіх районах та двох містах Луганщини

Згідно з повідомленням, у представництві будуть сформовані кілька секторів для вирішення конкретних проблем регіону.

"Дуже сподіваюся на допомогу луганчан, які проживають у Києві: ви краще всіх знаєте проблеми регіону, особливості місцевих кадрів, слабкі місця. Підключайтеся! Допомагайте!", - підкреслив Тука.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter