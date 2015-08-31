У Києві може з'явитися представництво Луганської області

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Відзначається, що представництво територіально розташується в районі цирку.

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Згідно з повідомленням, у представництві будуть сформовані кілька секторів для вирішення конкретних проблем регіону.

"Дуже сподіваюся на допомогу луганчан, які проживають у Києві: ви краще всіх знаєте проблеми регіону, особливості місцевих кадрів, слабкі місця. Підключайтеся! Допомагайте!", - підкреслив Тука.