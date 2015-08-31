До столичних райвідділів міліції доставлено 20 свободівців

Про це повідомив заступник прокурора Києва Анатолій Корж, передає телеканал "112 Україна".

"Зараз у два райвідділи столичної міліції доставлено близько 20 осіб, які перевіряються на причетність до вказаних подій. З ними проводяться першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

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Корж також інформував про те, що слідство проведе низку експертиз для встановлення причини смерті бійця Нацгвардії.

"Що саме спричинило тяжкі ушкодження і смерть постраждалих буде встановлено за результатами експертиз, які зараз проводяться", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прямо звинуватив лідера партії ВО "Свобода" Олега Тягнибока в сьогоднішніх заворушеннях під будівлею Верховної Ради.