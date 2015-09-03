На Херсонщині тисячі людей вийшли на похорон нацгвардійця, що загинув під ВР (фото)

В рідному селі Зміївці Бериславського району попрощалися з бійцем Національної гвардії України Ігорем Дербіним, що загинув внаслідок теракту під стінами Верховної Ради.

На похорон вийшло понад дві тисячі людей, повідомляє Сегодня.ua

Ігор Дербін був нагороджений посмертно Орденом за мужність ІІІ ступеня.

Під час процесії місцевий військком заявив, що всі загиблі під час сутичок 31 серпня отримають статус учасника бойових дій, а родичі отримають відповідні компенсації.

25-річний Ігор Дербін до призову працював на Бериславському машинобудівному заводі. Працьовитий хлопець швидко просувався по кар’єрних сходах.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками та співробітниками правоохоронних органів.

Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

За даними прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, в сутичках постраждала 141 особа, з них 131 – міліціонери й гвардійці.

Того ж дня від поранення помер військовослужбовець Національної гвардії України, старший солдат Ігор Дербін, 1990 року народження.