На Херсонщині тисячі людей вийшли на похорон нацгвардійця, що загинув під ВР (фото)

14:30, 03 вересня 2015
Суспільство
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Тисячі односельчан загиблого внаслідок теракту 31 серпня нацгвардійця Ігоря Дербіна вийшли провести його в останню путь.

На Херсонщині провели в останню путь загибло під ВР бійця Нацгвардії / УНИАН

В рідному селі Зміївці Бериславського району попрощалися з бійцем Національної гвардії України Ігорем Дербіним, що загинув внаслідок теракту під стінами Верховної Ради.

На похорон вийшло понад дві тисячі людей, повідомляє Сегодня.ua

Тисячі людей вийшли на похорон Ігоря Дебріна / О. Слободян

Ігор Дербін був нагороджений посмертно Орденом за мужність ІІІ ступеня.

Під час процесії місцевий військком заявив, що всі загиблі під час сутичок 31 серпня отримають статус учасника бойових дій, а родичі отримають відповідні компенсації.

25-річний Ігор Дербін до призову працював на Бериславському машинобудівному заводі. Працьовитий хлопець швидко просувався по кар’єрних сходах.

Односельчани Ігоря Дебріна прощаються із загиблим бійцем / О. Слободян

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками та співробітниками правоохоронних органів.

Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

За даними прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, в сутичках постраждала 141 особа, з них 131 – міліціонери й гвардійці.

Того ж дня від поранення помер військовослужбовець Національної гвардії України, старший солдат Ігор Дербін, 1990 року народження.

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