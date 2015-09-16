Голова Меджлісу кримських татар назвав дату і час початку блокади адмінкордону з Кримом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.

Чубаров зазначив, що 20 вересня о 12.00 будуть перекриті дороги, які ведуть до Криму, щоб завадити перевезенню товарів на окуповану територію.

Водночас, зауважив депутат, учасники акції пропускатимуть людей та легкові автомобілі, які переміщуватимуться до Криму.

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"Наша акція носитиме тривалий характер", - підкреслив Чубаров і наголосив, зокрема, на необхідності скасування закону про вільну економічну зону "Крим".

Чубаров закликав приєднуватися до цієї акції і зазначив, що її штаб розміщуватиметься на переправі "Чонгар".

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Чубаров заявив, що кримські татари 20 або 21 вересня перекриють адмінкордон з Кримом кордон.

За його словами, таке рішення прийнято на знак протесту проти системних репресій проти жителів Криму з боку окупаційної влади і проти "невдалих дій" українського уряду, що спричиняють проблеми із переміщенням.