Міністр соцполітики звільнив всіх керівників Держслужби зайнятості

11:24, 16 вересня 2015
Суспільство
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Міністр соціальної політики Павло Розенко звільнив весь апарат Державної служби зайнятості, а також керівників регіональних підрозділів відомства.

Министр труда и социальной политики Украины Павел Розенко / УНИАН

Як зазначили в міністерстві, Павло Розенко підписав відповідний наказ напередодні наради в Держслужбі зайнятості. Нове керівництво, повідомили у Мінсоцполітики, буде обрано на відкритому конкурсі.

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"Найближчим часом буде затверджено положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад. Це буде відкритий і прозорий процес відповідних кадрових змін", - йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Слідом за керівниками центрального апарату, як підкреслили в Мінсоцполітики, будуть звільнені керівники районних центрів зайнятості. Таким чином, вся система зайнятості в країні пройде оновлення. При цьому, в подальшому на базі Держслужби зайнятості буде створено Національне агентство зайнятості.

"Ресурс довіри до Держслужби вичерпаний. Аналіз останніх п'яти років її роботи показав системну кризу і необхідність фундаментальної реформи – структурної, кадрової та функціональної", - зазначив Павло Розенко.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня співробітники Генпрокуратури і СБУ затримали одного з керівників Державної служби зайнятості під час отримання ним понад 600 тис. грн хабара. На наступний день також за отримання хабара був затриманий голова тендерного комітету Держслужби зайнятості. 

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