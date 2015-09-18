ПриватБанк став партнером Червоного Хреста в реалізації програми фінансової підтримки внутрішніх переселенців

Як повідомили в банку, у реалізації цього важливого соціального проекту буде задіяно всі його відділення, що працюють на території Донецької та Луганської областей.

За даними МКЧХ, сьогодні багато переселенців, яких прихистили місцеві жителі та організації по обидва боки лінії фронту, досі не мають постійних джерел доходу. Вони живуть переважно за рахунок гостинних господарів, а також місцевих органів влади та гуманітарних організацій.

«На сході України проживають кілька тисяч сімей вимушених переселенців, у тому числі з дітьми, у яких сумарний дохід не досягає навіть щомісячного прожиткового мінімуму в 1 176 гривень (близько 54 доларів) на людину, – говорить Драгана Ранкович, координатор програм економічної безпеки МКЧХ в Україні. – Уже зараз ці люди ледь зводять кінці з кінцями. І існує велика ймовірність того, що з настанням холодів вони можуть зіткнутися з ще більшими труднощами».

З метою підтримки безробітних вимушених переселенців і членів їхніх сімей МКЧХ запускає програму надання фінансової допомоги, яку планує реалізувати в тісній співпраці з Товариством Червоного Хреста України. Пілотний етап програми вже розпочався в 16 районах Донецької та Луганської областей, що знаходяться під контролем України. Очікується, що він триватиме до кінця року. Переселенці зможуть отримати виплати в будь-якому відділенні ПриватБанку в Донецькій і Луганській областях.

«Найсучасніші технології та досвід роботи колективу банку дозволять нам зробити все можливе, щоб одержувачі коштів відчували себе в банку максимально комфортно, а виплати було проведено якнайшвидше, – говорить керівник Напрямку «Платежі та перекази» ПриватБанку Михайло Рогальський. – Ясна річ, усі виплати та інші операції в рамках цього проекту банк здійснює без комісій для отримувача».

У рамках програми отримувачам допомоги будуть надсилати SMS-повідомлення із зазначенням номера гарячої лінії ПриватБанку, суми допомоги та місця її отримання. Також буде розіслано номер гарячої лінії МКЧХ.

З квітня 2014 року МКЧХ надає допомогу місцевим жителям і вимушеним переселенцям, постраждалим у результаті конфлікту на сході України, надаючи їм продукти харчування, предмети побуту та будівельні матеріали, а також забезпечуючи медикаментами та перев’язувальними матеріалами лікарні по обидва боки лінії фронту.