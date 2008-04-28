Без соціалізму народжуваність у Східній Європі знизилася майже вдвічі

Фахівці з демографії з`ясували, що в останні 20 років народжуваність у країнах Східної Європи знизилася майже удвічі, повідомляє агентство France Presse. У десятьох колишніх країнах Соціалістичного блоку, а сьогодні входять в ЄС, показник народжуваності становив 2,1, а нині не перевищує 1,3.

На думку учених, зниження умовного показника, що означає теоретичну кількість дітей на одну здатну завагітніти жінку, було викликано переходом до ринкової економіки і викликаною цим політичною, економічною і соціальною нестабільністю, передають «Подробиці».

За словами латвійського демографа Влади СТАНКУНІЄНЕ, "на початку 90-х ми переживали економічні труднощі, що супроводжувалися низькою заробітною платою і умовами життя, які швидко змінювалися". Свобода, якій, на думку агентства, бракувало жителям Східної Європи, за соціалізму компенсувалася різними матеріальними благами з боку держави.

Як зазначає В.СТАНКУНІЄНЕ, прагнення до індивідуальності і самовираження, так само як і орієнтація на професійний успіх особи, примусили людей змінити пріоритети, і рішення завести дитину стало більше залежати від законів ринку.

У багатьох країнах уряд прагне підвищити рівень народжуваності, пропонуючи молодим сім`ям різну матеріальну допомогу за народження дитини. Так, наприклад, в Румунії за кожного новонародженого батьки одержують 50 євро, ще 1560 євро їм виплачується протягом двох років після народження дитини.

У Словаччині за кожного новонародженого батькам платять 340 євро, а за кожну подальшу дитину – 140. Болгарія, наприклад, пропонує повністю компенсувати студентам вартість навчання у вузах, якщо за п`ять років навчання у них народжується двоє дітей.

У бідь-якому разі, В.СТАНКУНІЄНЕ упевнена, що підвищення народжуваності не зводиться до фінансової допомоги. "Змінити ситуацію можна, створивши більше можливостей для роботи вдома або на умовах неповного робочого дня, а також збільшити кількість дитячих садків, де за дітьми до п`яти років наглядали б вихователі", - вважає вона.