Ненавидіти слід гріхи, а не один одного - керуючий справами УПЦ (МП)

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви (МП), про це сказав керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич) 21 вересня, у день святкування Різдва Пресвятої Богородиці та Міжнародного дня миру.

«За останні півтора року цінність миру стала надзвичайно актуальною для нашої країни, яка тепер, на превеликий жаль, входить до списку двадцяти найнебезпечніших країн планети. Сьогодні ми просимо Божу Матір про те, щоб на нашій землі припинилося кровопролиття і встановився довгоочікуваний мир», - зазначив митрополит Антоній.

За його словами, те, що Різдво Пресвятої Богородиці та Міжнародний день миру відзначаються в один день, має особливу символічність для сучасного світу, охопленого багатьма конфліктами і протистояннями.

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«Різдво Пресвятої Богородиці - це день радості, яку людина краще відчуває тоді, коли на Батьківщині панує мир. Щоб мир був у наших містах і будинках, він перш за все має оселитися в наших душах. Разом з тим Господь каже: «Не мир Я приніс, але меч». Ми покликані боротися зі своїми внутрішніми ворогами. Ненавидіти слід гріхи, а не один одного», - підкреслив керуючий справами УПЦ (МП).