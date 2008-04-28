Зубков: Україна та Росія відновлять випуск літака Ан-124

Україна та Росія домовилися у третьому кварталі цього року відновити виробництво літака Ан-124/100 “Руслан”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після закінчення третього засідання Комітету повідомив голова уряду Російської Федерації Віктор ЗУБКОВ.

Він нагадав, що на цей літак існує великий попит.

Крім того, глави урядів дали доручення міністрам транспорту Росії та України підготувати пропозиції щодо будівництва мостового переходу через Керченську протоку.

«Наскільки ми знаємо, це актуально сьогодні для наших людей», - сказав В.ЗУБКОВ.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2007 року запорізьким ВАТ "Мотор Січ" і російською групою компаній "Волга-Дніпро" створено спільне підприємство з модернізації літака Ан-124 ("Руслан"), яке здійснюватиме випуск повітряних суден цієї марки.

Державний авіабудівний концерн (ДАК) "Авіація України" і компанія Luftfahrttehnik-Projekttentwicrlung GmbH (Австрія) 5 жовтня 2007 року в місті Грац (Австрія) підписали меморандум про партнерство і співпрацю. Компанія Luftfahrttehnik заявила, що готова інвестувати 700 млн. євро в проект виробництва модернізованих літаків Ан-124-100М-150 "Руслан".

У серпні 2007 року на авіасалоні МАКС-2007 Об`єднана авіабудівна корпорація (ОАК) Росії та ДАК "Авіація України", куди входить АНТК ім. О.К.Антонова, підписали меморандум, зокрема, про відновлення серійного випуску літаків Ан-124 «Руслан» і кооперації за програмою військово-транспортного літака Ан-70.

Важкий військово-транспортний літак Ан-124 є найбільшим і вантажопідйомним серійним літаком у світі. Літак призначений для перевезення на великі відстані важких і великогабаритних вантажів, різної спеціальної техніки.

Довідка УНІАН. За інформацією прес-служби Ради міністрів Криму, транспортний перехід «Керч-Кубань» забезпечить переміщення через Керченську протоку до 10 мільйонів чоловік на рік. Планується також транспортувати через протоку зріджений газ в залізничних і автомобільних цистернах. Міст через Керченську протоку скоротить транспортний шлях з України в Краснодарський край в середньому на 450 кілометрів.

Розглядається декілька варіантів фінансування будівництва, включаючи спільне фінансування з державних бюджетів України і РФ.