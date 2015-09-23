Держдеп: США глибоко стурбовані початком суду над Савченко в Росії

Про це заявив на регулярному брифінгу для журналістів заступник начальника прес-служби держдепартаменту США Марк Тонер, повідомляє ТАСС.

За його словами, "США глибоко стурбовані рішенням Російської Федерації" почати у суді розгляд справи українського військовослужбовця Савченко. При цьому представник зовнішньополітичного відомства США назвав цю справу позбавленою підстав. "Ми вважаємо, що єдиним способом забезпечити правосуддя" у даній справі є "негайне зняття звинувачень" з Савченко та її повернення на батьківщину, сказав Тонер.

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У зв'язку з цим він стверджує, що мова йде про зобов'язання, які Росія взяла на себе, коли підписала Мінські угоди. Мається на увазі "визволення всіх українських заручників, яких вона утримує". Крім Савченко, повинні бути відпущені Олег Сенцов і Олександр Кольченко, які раніше були засуджені в Росії за нібито терористичну діяльність в анексованому Криму, уточнив американський дипломат.

Раніше УНІАН повідомляв, що Донецький міський суд Ростовської області визначив дати засідань у справі української льотчиці, народного депутата Надії Савченко.

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Довідка УНІАН. Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

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В обвинувальному висновку у кримінальній справі проти Савченко мова йде про звинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.