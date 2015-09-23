Виплати при народженні дитини тепер можливо оформити он-лайн

У цьому допоможе вже відомий мешканцям Дніпропетровщини проект iGov.

«Ми продовжуємо розширювати перелік електронних послуг. Так ми спрощуємо життя пенсіонерів, бізнесменів, простих роботяг, новоспечених батьків. Люди можуть замовляти необхідні послуги, не виходячи з дому. 10-15 хвилин – і все готово. Жодних черг, нервів та заповнень документів поспіхом. Це нівелює корупційну складову і дуже зручно», – сказав очільник регіону Валентин Резніченко.

Оформлення виплат при народженні дитини он-лайн – це довгоочікувана подія для всіх мешканців області, які стають батьками. Адже тепер не доведеться їздити до управлінь соцзахисту, вистоювати у чергах. Оформити виплати при народженні дитини можна за декілька хвилин, не відволікаючись від домашнього клопоту. Щомісяця нова електронна послуга полегшуватиме життя близько 3 тисячам сімей.

«Скористатися послугою просто. Заходимо на https://igov.org.ua, тиснемо розділ «Призначення соціальної допомоги при народженні дитини». Далі обираємо область, місто, натискаємо BankID. Обираємо банк, яким користуємось, реєструємось, додаємо відскановану довідку при народженні дитини та ідентифікаційний код. Процедура швидка. Відповідь надійде через 10 днів», – розповів радник голови ОДА Дмитро Дубілет.

Зараз ця електрона послуга доступна для дніпропетровців. Через тиждень-два нею користуватимуться всі мешканці області. Згодом наш досвід може поширитись й на інші регіони країни, зазначив радник голови ОДА Юрій Голик.

«Раніше, щоб оформити такі виплати, батьки мали клопіт – як викроїти час, з ким залишити дитину. У свою чергу, працівник управління соцзахисту витрачав 20-30 хвилин лише на прийом документів. Нова послуга полегшить життя усім», – сказала директор департаменту соцзахисту населення ОДА Вікторія Крупська.

Зараз в області 35 електронних послуг. Їх впроваджують за ініціативи очільника регіону Валентина Резніченка. Людям вже полегшили життя в оформленні субсидій та закордонних паспортів, видачі довідок про доходи та несудимість тощо. Планується, що до кінця року в області працюватиме 150 послуг он-лайн.