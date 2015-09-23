Порошенко відзначив нагородами 92 загиблих і 46 поранених на Донбасі військових

09:45, 23 вересня 2015
Суспільство
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Президент Петро Порошенко відзначив державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних мил: 92 з них загиблі та 46 поранені у боях на Донбасі.

Фото УНИАН

Текст відповідного Указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

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"Військовослужбовці загинули чи отримали поранення під час бойових дій з бойовиками, зокрема під Іловайськом, Дебальцевим, в районі Артемівська та на Маріупольському напрямку у період з серпня 2014 року по липень 2015 року", - зазначається у повідомленні.

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