З'явилися відео штурму міськради Харкова невідомими у балаклавах
У мережі з'явились відео, на яких показано, як невідомі люди в балаклавах увірвалися до будівлі Харківської міськради.
Вони, як можна побачити на записах, шукали народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.
"23 вересня 2015 року, після перейменування вулиці, на якій живе Михайло Добкін у «Півнячий провулок», активісти відвідали будівлю міськради. Після чого біля входу до міськради відбулася бійка", - йдеться в описі до відео.
Після того, як невідомі в балаклавах не виявили у приміщенні міської ради Харкова нардепа Добкіна, вони почали на вулиці зіткнення з міліцією.
На наступному відео можна побачити, як люди у балаклавах б'ють міліціонера біля міськради.
Також люди у балаклавах під час зіткнення біля будівлі міськради застосували проти міліціонерів сльозогінний газ.
Варто зазначити, що жодних конкретних вимог люди в балаклавах не висували, однак, перебуваючи у будинку Добкіна, вони сказали, що їхнє завдання - викинути з міста Добкіна і зробити так, щоб Кернес не став мером Харкова.
Невдовзі вони розійшлися від міськради, міліція залишилася охороняти будівлю.
Раніше повідомлялося, що активісти провели акцію біля будинку народного депутата, екс-голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна у Харкові. Пікетувальники повісили на будинок Добкіна табличку "вул. Беркута" і розмалювали паркан.