З'явилися відео штурму міськради Харкова невідомими у балаклавах

Вони, як можна побачити на записах, шукали народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

"23 вересня 2015 року, після перейменування вулиці, на якій живе Михайло Добкін у «Півнячий провулок», активісти відвідали будівлю міськради. Після чого біля входу до міськради відбулася бійка", - йдеться в описі до відео.

Після того, як невідомі в балаклавах не виявили у приміщенні міської ради Харкова нардепа Добкіна, вони почали на вулиці зіткнення з міліцією.

На наступному відео можна побачити, як люди у балаклавах б'ють міліціонера біля міськради.

Також люди у балаклавах під час зіткнення біля будівлі міськради застосували проти міліціонерів сльозогінний газ.

Варто зазначити, що жодних конкретних вимог люди в балаклавах не висували, однак, перебуваючи у будинку Добкіна, вони сказали, що їхнє завдання - викинути з міста Добкіна і зробити так, щоб Кернес не став мером Харкова.

Невдовзі вони розійшлися від міськради, міліція залишилася охороняти будівлю.

Раніше повідомлялося, що активісти провели акцію біля будинку народного депутата, екс-голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна у Харкові. Пікетувальники повісили на будинок Добкіна табличку "вул. Беркута" і розмалювали паркан.