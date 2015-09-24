Ukrainian Photo Awards визначив кращі фото цього року
17:27, 24 вересня 2015Суспільство
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Організатори оголосили переможців та кращі фотознімки року в рамках міжнародного конкурсу Ukrainian Photo Awards.
Переможцям вручать 96 нагород від міжнародних фотоасоціацій / internationalsalons.net
На конкурс приймали кольорові та чорно-білі фотографії, на тему подорожей, природи, життя (фотожурналістика). Переможцям вручать 96 нагород від міжнародних фотоасоціацій PSA, FIAP та UPI. Автори кращих знімків – із України, Росії, Китаю, Індії, Румунії, Фінляндії, Угорщини, Італії та багатьох інших країн.
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Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Вікіпедія визначила переможців фотоконкурсу пам'яток природи України в рамках проекту "Вікі любить Землю".
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