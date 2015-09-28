В Одесі під час теракту біля будівлі управління СБУ пошкоджено понад 20 житлових будинків

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на апаратній нараді заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Пошкоджено 21 будинок, 45 квартир, 15 нежитлових приміщень, загальна площа скління житлових квартир (зі старими дерев'яними рамами) - 130, загальна площа дерев'яних віконних блоків у парадних - 300, металопластикових віконних блоків - 41. Точну суму сказати не можу, але завдано шкоди на суму понад 250 тис. грн", - сказав міський голова. Мер також доручив департаменту безпеки міськради забезпечити охорону об'єктів (квартир, офісів), що залишилися через вибух без шибок.

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За словами директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Олександра Козловського, у неділю до пізнього вечора проводилося скління вікон, в першу чергу, квартир, розташованих на нижніх поверхах. Він пообіцяв завершити скління житлових квартир до кінця понеділка, в під'їздах роботи триватимуть довше.

Крім того, в 10 пошкоджених квартирах комунальники не змогли зайти для проведення віконних вимірів, оскільки власники житла у від'їзді.

Упродовж вчорашнього дня 19 співробітників МКЛ №5 проводили поквартирний обхід всіх городян, що проживають в епіцентрі вибуху, для надання медичної допомоги. Як з'ясувалося під час наради, 2-річній дитині з вул. Єврейської довелося викликати дитячого психіатра.

Як повідомляв УНІАН, близько 5.00 27 вересня в міліцію надійшло повідомлення про те, що в центральній частині Одеси невідомі привели в дію вибуховий пристрій біля будівлі управління СБУ в Одеській області, розташованого по вул. Єврейській, 43.

У 4-поверховому будинку "сталінської споруди", в якому розташоване регіональне управління СБУ, вибито шибки, пошкоджено двері, стіни будівлі. Крім того, серйозно постраждали будинки в прилеглих кварталах - житлові квартири, офіси, магазини, міська лікарня №5, розташована у 200 метрах від місця вибуху, а також припарковані поряд автомобілі.

За фактом вибуху почато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч 2 ст 258 (терористичний акт) КК України.

За попереднім висновком вибухотехніків, потужність саморобного вибухового пристрою становить від 5 до 6 кілограмів у тротиловому еквіваленті.