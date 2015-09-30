В ЄС назвали позитивним кроком домовленості про відведення у зоні АТО озброєнь калібром менш як 100 мм

Відповідна заява речника верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні оприлюднена сьогодні у Брюсселі у зв'язку з відповідними домовленостями, досягнутими в рамках переговорів Тристоронньої робочої групи із врегулювання ситуації на Донбасі, передає власний кореспондент УНІАН.

"Угода про відведення танків, артилерії калібром менш як 100 мм та мінометів - до 120 мм у Східній Україні, яка була досягнута вчора (29 вересня) у рамках Тристоронньої контактної робочої групи щодо безпеки, є позитивним кроком вперед", - йдеться у заяві.

В ЄС наголошують, що таке відведення "сприятиме зміцненню режиму припинення вогню, що переважно дотримувався з 1 вересня, і сприятиме повній реалізації Мінських домовленостей з повною повагою до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України".

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"Для цього важливо, щоб Спеціальній моніторинговій місіі ОБСЄ був наданий повний, безпечний та безперешкодний доступ до всіх районів і місць зберігання зброї. Напередодні Нормандському саміту, який пройде в Парижі 2 жовтня, зараз вирішальне значення має поступ у реалізації інших положень Мінських угод, зокрема, стосовно місцевих виборів", - наголошують в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Мінську Тристороння контактна група за участю спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, представника України Леоніда Кучми і представника РФ Азамата Кульмухаметова підписала угоду про відведення озброєнь калібром менш як 100 мм.