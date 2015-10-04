Правозахисники збирають підписи проти тиску на свідка у справі Сенцова-Кольченка

У тексті звернення, зокрема, вказується, що «Конституція Росії і Конвенція ООН проти катувань вимагають, щоб Росія вжила заходів із недопущення катувань і забезпечила залучення винних до відповідальності», передає «Крим.Реалії».

Правозахисники наполягають, щоб Афанасьєв був захищений від усіх форм тортур та інших видів жорстокого поводження, а також від будь-яких спроб чинити на нього тиск.

Генпрокуратуру Росії закликають розслідувати озвучені факти тортур щодо Афанасьєва після затримання у Сімферополі у травні 2014 року і згодом під час судового процесу у російському Ростові-на-Дону.

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Афанасьєв був ключовим свідком у справі українського режисера Сенцова та активіста Олександра Кольченка, яких 25 серпня засудили до 20 і 10 років суворого режиму відповідно. Афанасьєв на суді відмовився від своїх свідчень, заявивши, що слідство отримало їх раніше шляхом тортур.

19 серпня правозахисний центр «Меморіал» у Росії оголосив Афанасьєва політв’язнем.

Афанасьєв і інший фігурант справи Олексій Чирній, за версією слідства, були членами терористичної групи, нібито створеної Сенцовим. Після затримання обидва, як повідомлялося раніше, уклали угоду зі слідством, їх справа розглядалася в закритому режимі, обидва отримали по сім років позбавлення волі.