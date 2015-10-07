У Маріуполі повернули у держвласність ділянку вартістю 26 мільйонів гривень

Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

«Прокуратурою встановлено, що у 2010 році між Маріупольською міською радою та приватним підприємством було укладено договір оренди земельної ділянки у Приморському районі міста Маріуполя (Приморський парк) для будівництва та функціонування курортного готелю. Однак, як встановила перевірка, дана земельна ділянка розташована на території земель рекреаційного призначення та не може використовуватись у господарській діяльності». – йдеться у повідомленні.

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Завдяки принциповій позиції прокуратури суд визнав недійсним договір оренди та зобов’язав повернути земельну ділянку громаді.