Стан запуску нової поліції у містах України показали у вигляді інфографіки

Дані підготували та розмістили на своїй сторінці в Twitter експерти Infographics [UA].

Згідно з даними інфографіки, поліція вже працює в 4 містах: Києві, Одесі, Львові та Харкові.

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На етапі тестування зараз перебуває луцька, дніпропетровська, хмельницька, івано-франківська, вінницька і чернігівська поліція.

Крім того, на цьому етапі набір до поліції оголошений у Херсоні, Черкасах, Кременчуці, Полтаві, Слов'янську, Краматорську, Житомирі, Чернівцях, Рівному та Борисполі.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оприлюднив список із 12 основних досягнень київської патрульної поліції.