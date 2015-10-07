Стан запуску нової поліції у містах України показали у вигляді інфографіки
10:26, 07 жовтня 2015Суспільство
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В інтернеті з'явилася інфографіка про стан і етапи запуску нової патрульної поліції в містах України станом на 7 жовтня.
Наразі поліція вже працює в 4 містах / Фото МВС
Дані підготували та розмістили на своїй сторінці в Twitter експерти Infographics [UA].
Згідно з даними інфографіки, поліція вже працює в 4 містах: Києві, Одесі, Львові та Харкові.
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На етапі тестування зараз перебуває луцька, дніпропетровська, хмельницька, івано-франківська, вінницька і чернігівська поліція.
Крім того, на цьому етапі набір до поліції оголошений у Херсоні, Черкасах, Кременчуці, Полтаві, Слов'янську, Краматорську, Житомирі, Чернівцях, Рівному та Борисполі.
Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оприлюднив список із 12 основних досягнень київської патрульної поліції.
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