В Києві розпочалась урочиста хода ветеранів з нагоди 63-ї річниці Перемоги

Сьогодні близько 10 години в Києві на Хрещатику розпочалась урочиста хода ветеранів війни з нагоди 63-ї річниці Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, колони рушили Хрещатиком від ЦУМу. На чолі колони - військовослужбовці, які несуть в руках Державний прапор України, прапор міста Києва та штандарти українських фронтів, які брали участь у Великій Вітчизняній війні. За військовим оркестром у перших рядах колони йдуть Президент України Віктор ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, голова Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

За ними йдуть колони ветеранів з усіх районів Києва.