Рівень довіри до нової патрульної поліції більш ніж удвічі вищий, ніж до старої міліції – опитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, презентованого сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівником центру IFES Ракешом Шарма.

Згідно з результатами опитування, українська міліція традиційно отримує низькі показники довіри (22%), при цьому новостворена поліція має набагато вищі показники довіри (52%).

Також дослідження засвідчило, що українська армія продовжує користуватися високим рівнем довіри: 74% респондентів висловили впевненість у ній, і дуже небагато (19%) висловлюють недовіру до неї.

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Існує також високий рівень довіри до проукраїнських добровольчих батальйонів (52%), які воювали на Донбасі, хоча довіра до батальйонів на півдні і сході значно менша, ніж в інших регіонах.

Крім того, 63% українців довіряють засобам масової інформації, заснованим в Україні.

Дослідження засвідчило також значно вищий рівень довіри респондентів до місцевих посадовців, наприклад, до мера міста (47% опитаних) або його міськради/сільради (47%), у порівнянні з рівнем довіри до регіональних посадовців, зокрема, до голови райдержадміністрації (30% опитаних) або губернатора області (27%).

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Опитування громадської думки проводилося Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і охоплювало 1588 респондентів, опитаних у період між 12 і 26 вересня 2015 року на всій території України (окрім Донбасу та Криму). Похибка не перевищує 2,5% без урахування дизайн-ефекту.