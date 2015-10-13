"Експеримент" з повернення солдатів на кухню саботує створення професійної армії - експерт

Група чиновники Міноборони саботує створення професійної армії.

Про це заявляє політолог Петро Бурковський у статті РБК-Україна.

Він зазначає, що на тлі заяв президента України Петра Порошенка про перехід армії до стандартів НАТО в збройні сили повертається радянська практика «кухонних нарядів».

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«Все більше питань викликає «експеримент» з передачі військовим частинам обов'язків самостійно забезпечувати військовослужбовців харчуванням... Хоча таке «нововведення» є, швидше, поверненням до спадщини радянського минулого, віддаляючи українську армію від тих самих стандартів Північноатлантичного Альянсу, в оборонному відомстві не проти розширити кількість «піддослідних» військових частин», - йдеться в статті.

Відзначається, що в протистоянні з армією Росії, українська армія повинна підвищувати свою професійну майстерність. Однак Міноборони переводить солдатів з полігонів на кухні.

«Будь-який наряд - це відволікання особового складу від виконання завдань з бойової підготовки. Тобто, будь-який наряд, і ти випадаєш із загального курсу навчання, коли будеш мити посуд, готувати, накривати. Так ми повертаємося до того, що у нас було при Радянському Союзі», - цитує видання народного депутата Юлія Мамчура.

Експерт зазначає, що таким чином в збройні сили повертається «практика будбатів», коли солдати виконують функції різноробів, а не опановують військові професії. Відзначається, що чиновники Міноборони пояснюють такі реформи економічною доцільністю і боротьбою з корупцією. При цьому експерти, навпаки, бачать в них збільшення корупційних ризиків.

«Як свідчить практика, передача закупок продовольства на місця не є панацеєю від корупції. Так, днями Солом'янський райсуд Києва виніс вирок колишньому начальнику тилу Нацгвардії Святославу Манжурі, який отримав 232 тисячі гривень хабара при організації закупівель м'яса для військовослужбовців. Показово, що прихильники повернення до радянської системи живлення посилаються саме на досвід Нацгвардії», - пише він.

За словами народного депутата Ігоря Луценка, «децентралізація» в системі організації харчування військових сприятиме «збільшенню корупційних ризиків».

Видання зазначає, що вирішити проблеми існуючої системи харчування військовослужбовців, для боротьби з якими розпочинають цю реформу, здатні зрозумілі умови роботи для представників бізнесу.

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«Замість відмови від існуючого аутсорсингового обслуговування військових, достатньо створити для бізнесу зрозумілі і прозорі правила гри. Крім цього, висновок довгих контрактів дозволить представникам бізнесу планувати інвестування в солдатські кухні, що дозволить поліпшити якість харчування для військовослужбовців», - наводить автор статті слова Юлія Мамчура.

Нагадаємо, експеримент з передачі функцій забезпечення харчування для солдатів безпосередньо військовим частинам зараз приводиться у двох регіонах: у Львівській та Одеській областях. Однак в Міноборони поспішають розширити його на інші військові підрозділи.