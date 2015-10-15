У Німеччині прокоментували оголошення сестри Савченко персоною нон грата в Росії

Про це УНІАН поінформували у відділі преси і роботи з громадськістю Посольства Німеччини в Україні з посиланням на заяву уповноваженого Федерального уряду Німеччини з питань політики щодо прав людини та гуманітарної допомоги Крістофа Штрессера.

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«Я дуже стурбований повідомленнями про те, що 13 жовтня Вірі Савченко, сестрі обвинуваченої в Росії української льотчиці Надії Савченко, було відмовлено у в'їзді до Росії. Віра Савченко є важливим свідком захисту в судовому процесі проти її сестри. Така заборона означатиме масоване перешкоджання роботі захисту. У минулому Федеральний уряд уже неодноразово наполегливо виступав за звільнення Надії Савченко. Процес проти неї суперечить засадам правової держави. Я знову закликаю російську владу негайно звільнити Надію Савченко», - наголосив Штрессер.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії заборонила сестрі незаконно ув’язненої в Росії Надії Савченко Вірі в’їзд на територію РФ до 2020 року.