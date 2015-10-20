Бойовики з "козацьких підрозділів" хочуть виступити проти "уряду "ЛНР" - Тимчук
Бойовики планують провести збори представників всіх козачих підрозділів з метою оголошення недовіри "уряду "ЛНР".
Координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук заявив, що представники терористичних «козачих підрозділів» планують виступити проти «уряду «ЛНР».
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
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За інформацією Тимчука, серед бойовиків так званого «6-го окремого мотострілецького козачого полку імені отамана Платова» поширюється інформація про запланований на 7-8 листопада з ініціативи Павла Дрьомова «збори представників усіх козачих підрозділів з метою оголошення недовіри «уряду «ЛНР».
Тимчук додав, що Дрьомов – один з так званих «козацьких отаманів», «комендант» н. п. Стаханов, і впродовж кількох останніх діб серед бойовиків ходять чутки про усунення його від командування.