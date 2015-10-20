Бойовики з "козацьких підрозділів" хочуть виступити проти "уряду "ЛНР" - Тимчук

Координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук заявив, що представники терористичних «козачих підрозділів» планують виступити проти «уряду «ЛНР».

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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За інформацією Тимчука, серед бойовиків так званого «6-го окремого мотострілецького козачого полку імені отамана Платова» поширюється інформація про запланований на 7-8 листопада з ініціативи Павла Дрьомова «збори представників усіх козачих підрозділів з метою оголошення недовіри «уряду «ЛНР».

Тимчук додав, що Дрьомов – один з так званих «козацьких отаманів», «комендант» н. п. Стаханов, і впродовж кількох останніх діб серед бойовиків ходять чутки про усунення його від командування.