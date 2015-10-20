В Європарламенті для українців, які вимушені були залишити свої оселі, збирають гуманітарну допомогу

Акція, ініційована депутатом Пятрасом Ауштрявічюсом, розпочалася у приміщенні Європарламенту у вівторок і буде тривати до кінця листопада, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Ми повинні зробити щось людяне для українців, а не тільки у гарних костюмах говорити гарні слова. Так у мене і з'явилася ідея - провести гуманітарну акцію. Така традиція існує в Європарламенті. Ми не перші і не останні", - сказав він в інтерв'ю журналістам.

За його словами, ця ініціатива знайшла позитивний відгук серед політиків та працівників парламенту. "Ніхто не питає, навіщо це потрібно, але тільки запитують, як ще ми можемо допомогти більше", - наголосив Ауштрявічюс.